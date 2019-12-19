السعودية اليوم / المشاركين في ورشة "مفاهيم الصحة النفسية" ينوهون بحرص الشؤون الإسلامية على تغير مفاهيم الناس بما يتعلق بالأمراض النفسية



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أشاد عدد من الأئمة والدعاة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال العناية بما يحافظ على النسيج الاجتماعي، ويقوى شوكة المجتمع، ويساهم في ترابطه، مشيرين إلى أن مشاركة الوزارة في ورشة العمل المتخصصة عن مفاهيم الصحة النفسية التي نظمها المركز الوطني للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة الرياض تجسيداً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع .

ففي البداية، نوه الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن سعد العتيق بالدور الفاعل الذي تقوم به الوزارة في جميع مناطق المملكة لاستهداف مختلف شرائح المجتمع بما يتوافق مع متطلباته، مشيراً إلى أن المشاركة في الورشة تفتح المجال أمام الأئمة والخطباء للتعرف على ما يلامس حاجة الناس تجاه فئة غالية علينا وهم مرضى الصحة النفسية بما يعزز دور الدعاة والأئمة في توعية المجتمع بما يجب عليه تجاههم.

من ناحية أخرى، شكر خطيب جامع التركي في حي السويدي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، الله تعالى على نعمه الكثيرة ومنها عناية ولاة أمرنا في كل جوانب الحياة الاجتماعية والنفسية والعناية بكل ما فيه مصلحة الإنسانية، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقدم جهداً كبيراً في كل ما فيه مصلحة للناس عامة، لاسيما لمنسوبي هذه الوزارة من الأئمة والخطباء وكل ما فيه مصلحة لرقيهم، مثل هذه الورش المباركة.

وأوضح الشعلان أن من أهم الثمار التي نجنيها اليوم هي تغير مفاهيم عند كثير من الناس بما يتعلق بالأمراض النفسية، حيث أن الكثير من الناس إما أنه لا يؤمن بها ولا يصدقها أو أنه قد لا يسلم بكثير مما فيها من العلوم التي أخذت من مصادر موثوقة ودراسات جيدة، ومثل هذه الورش يستفيد منها الناس ولا سيما الأئمة والخطباء.

ومن جانبه أكد إمام وخطيب جامع الأميرة شيخه بنت عبدالعزيز بحي المربع الشيخ سالم بن مزاحم با جابر، أن ما كان يطالب به سابقا من ورش وفعاليات أصبح واقع اليوم، وذلك حتى يعي الإمام والخطيب الكثير من الأمور التي قد يجهلها، وأن مثل هذه الورشة تكون الاستفادة منها في الكثير من الأمور التي قد يجهلها الإمام والخطيب في الناحية النفسية، وطريقة علاجها .

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شاركت في ورشة عمل "مفاهيم الصحة النفسية" التي نظمها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في الفترة الثانية التي أقيمت يوم أمس، في فندق التنفيذين بجنوب الرياض.

// انتهى //

15:04ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المشاركين في ورشة "مفاهيم الصحة النفسية" ينوهون بحرص الشؤون الإسلامية على تغير مفاهيم الناس بما يتعلق بالأمراض النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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