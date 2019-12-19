السعودية اليوم / لجنة المباني الآلية للسقوط تزيل منزلين أيلين للسقوط بمدينة جيزان



جيزان 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أزالت لجنة المباني الآيلة للسقوط التابعة لإدارة المباني الآيلة للسقوط بإشراف إمارة منطقة جازان وبالتعاون مع أمانة منطقة جازان والدفاع وشرطة المنطقة اليوم , منزلين آيلين للسقوط بحي الساحل بمدينة جيزان.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان عادل بن احمد الزائري أن قرار الإزالة تم بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بضرورة التعامل الفوري مع المباني الآيلة للسقوط وإزالة الخطر الناتج عنها , حفاظا علي أرواح ساكني المنزلان وسلامة المواطنين والسكان ومكتسبات مدينة جيزان.

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15:01ت م

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