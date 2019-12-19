السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في المعرض المصاحب للدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة في برلين



برلين 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بالمعرض المصاحب للدورة العشرين للجنة

واستعرض المركز من خلال جناحه الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 45 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.

وقد قام رئيس وفد المملكة لأعمال اجتماعات الدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بزيارة لجناح المركز، إذ اطلع على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال المركز، وأبدى إعجابه بما شاهده من جهود إغاثية وصلت إلى أربع قارات في العالم، كما زار جناح المركز معالي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير.

وحظي الجناح بزيارة العديد من رواد المعرض الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.

// انتهى //

14:59ت م

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برلين 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بالمعرض المصاحب للدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة في مدينة برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية.واستعرض المركز من خلال جناحه الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 45 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.وقد قام رئيس وفد المملكة لأعمال اجتماعات الدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بزيارة لجناح المركز، إذ اطلع على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال المركز، وأبدى إعجابه بما شاهده من جهود إغاثية وصلت إلى أربع قارات في العالم، كما زار جناح المركز معالي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير.وحظي الجناح بزيارة العديد من رواد المعرض الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.// انتهى //14:59ت م0118

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