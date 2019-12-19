السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ، في مقر المركز بالرياض أمس، معالي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السيد جيلبير أنغبو والوفد المرافق له.

وقدم البيز خلال اللقاء نبذة عن المشروعات التي ينفذها المركز لدعم المزارعين وتقديم الأدوات اللازمة لهم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة بطرق احترافية، لزيادة الإنتاج الزراعي بالمناطق الأكثر خصوبة في الدول المحتاجة حول العالم وبالأخص اليمن وسوريا والصومال، مشيرًا إلى دعم المركز للأنشطة الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية بهدف دعم صمود المزارعين وتعزيز سبل معيشتهم من خلال تأمين المواد الغذائية الأساسية لأسرهم و حماية أراضيهم من التصحر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين المركز و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في المشاريع ذات الصلة بمجال تحسين سبل العيش والتعافي المبكر والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والإصحاح البيئي، والبحث عن السبل الكفيلة بتخطي التحديات لتنفيذ هذه البرامج التي تحقق منظومة الأمن الغذائي والتعافي المبكر للدول ذات الاحتياج.وأشاد السيد جيلبير أنغبو بالدعم السعودي الرائع للنشاط الزراعي بوصفه دعامة مهمة للاقتصادات الوطنية في البلدان المحتاجة منوهًا بالشراكة الاستراتيجية بين المركز والصندوق الدولي.

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14:58ت م

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