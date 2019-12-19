اقتصادي / أمانة عسير تنجز 70% من مشروع حديقة مربة الجديدة



أبهـا 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أنجزت أمانة منطقة عسير 70% من أعمالها بحديقة مربة الجديدة, والتي تم إنشاؤها على الطريق السريع الرابط بين مركز مربة ومحافظة رجال ألمع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه سيتم تزويد الحديقة بالمسطحات الخضراء , وزراعة أكثر من 72 نخلة, إلى جانب العديد من أنواع الأزهار المتعددة, وذلك على مساحة تبلغ 2500 متر مربع, وتزويد الحديقة بشبكات الري الحديثة , لافتاً إلى أنه سيتم تهيئة الحديقة بالجلسات العائلية ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال مختلفة الأشكال، وتوفير دورات المياه ومواقف سيارات مخصصة للزوار، وأنظمة إنارة حديثة.

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14:57ت م

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