السعودية اليوم / المجلس التعليمي بإدارة تعليم صبيا يعقد جلسته الثانية



صبيا 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس التعليمي بإدارة تعليم صبيا جلسته الثانية للعام الدراسي الحالي , بحضور مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، وأعضاء المجلس التعليمي , وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز القيادات بالإدارة.

وفي بدية الاجتماع استعرض مشرف أمانة التعليم إبراهيم شافعي الموضوعات المدرجة على جدول مستعرضا توصيات الجلسة السابقة للمجلس وسبل دعم المنجزات النوعية لإدارة التعليم في ضوء رؤية 2030 .

وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية إنشاء مركز صعوبات تعلم خلال الفترة المسائية ، وآخر الخطوات التي تم اتخاذها بشأن مسابقة تعليم صبيا في القرآن والسنة , إلى جانب بحث كافة الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

//انتهى//

14:32ت م

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