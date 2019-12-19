السعودية اليوم / محافظ فيفاء يتابع إزالة الآثار التي خلفتها الأمطار



فيفاء 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

وقف محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة اليوم، على الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التى هطلت مساء أمس على المحافظة وتسببت في بعض الأضرار على طريق الملك فهد 8 .

وتابع محافظ فيفاء ميدانيًا على إزالة الصخور وتهيئة الطريق لفتحه بشكل جزئي، ومن ثم إعادة تهيئة الطريق, وتقييم الأضرار الناتجة ومتابعة سير العمل في تهيئة الطرق.

// انتهى //

14:32ت م

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