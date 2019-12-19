السعودية اليوم / بلدية عريعرة تصرف 612 متراً مكعباً من مياه الأمطار



الدمام 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

صرفت بلدية عريعرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من ٦١٢ متر مكعب من مياه الأمطار، عبر قنوات تصريف المياه، والمعدات والصهاريج، من المراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد الغامدي، أن البلدية نفذت خطتها التي وضعتها مسبقا لاستقبال موسم الأمطار، بتكثيف الفرق الميدانية والصهاريج في الأحياء والشوارع والطرقات، والفريق المختص لموسم الأمطار، لافتاً إلى أن الفرق الميدانية صرفت المياه من عدة مواقع لتجمع مياه الأمطار بالمراكز الإدارية.

// انتهى//

14:25ت م

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