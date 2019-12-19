السعودية اليوم / انتخاب أعضاء فرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بحفر الباطن



حفرالباطن 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

احتضنت جامعة حفر الباطن أمس، انتخابات اللجنة التنفيذية لفرع الجمعية

وأشار أمين المجلس إلى توجه الجمعية للتوسع في إنشاء الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة،تمهيدا لوصول خدماتها وبرامجها إلى أعضاءها الذين ينتشرون في مناطق المملكة،والذي قارب عددهم 6000 عضو ينتسبون لها، من الأكاديميين في الجامعات أو من منسوبي الميدان التربوي في إدارات التعليم بالمملكة.

وأوضح أمين المجلس، أن من أهداف الجمعية بناء وتأصيل المنهج الاسلامي المتزن في التربية والتعليم، والعناية بتطوير الفكر التربوي ونشره، والاسهام في تحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة، ورؤية ٢٠٣٠، والعمل على تطوير خطط التعليم فيها، بما يحقق تطلعات القيادة والمواطنين، وتشجيع البحث العلمي في مجالات التربية وعلم النفس، وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال اهتمامات الجمعية.

وانتخب أعضاء الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، خمسة أعضاء للمجلس التنفيذي للجمعية في فرعها بمحافظة حفر الباطن وهم: الدكتور عادل بن عايد الشمري رئيساً، وعضوية كل من الدكتور بدر بن جمعان الشاعري، والدكتور شلاش الضبعان، والدكتور ذعار بن حميدان الحربي، وعويض بن مطر الهريمي.

// انتهى//

14:24ت م

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حفرالباطن 22 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساحتضنت جامعة حفر الباطن أمس، انتخابات اللجنة التنفيذية لفرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية " جستن " والمقر التأسيسي لها في المحافظة، بحضور أمين مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن حسين آل محي، والأعضاء العاملين للجمعية بحفر الباطن.وأشار أمين المجلس إلى توجه الجمعية للتوسع في إنشاء الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة،تمهيدا لوصول خدماتها وبرامجها إلى أعضاءها الذين ينتشرون في مناطق المملكة،والذي قارب عددهم 6000 عضو ينتسبون لها، من الأكاديميين في الجامعات أو من منسوبي الميدان التربوي في إدارات التعليم بالمملكة.وأوضح أمين المجلس، أن من أهداف الجمعية بناء وتأصيل المنهج الاسلامي المتزن في التربية والتعليم، والعناية بتطوير الفكر التربوي ونشره، والاسهام في تحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة، ورؤية ٢٠٣٠، والعمل على تطوير خطط التعليم فيها، بما يحقق تطلعات القيادة والمواطنين، وتشجيع البحث العلمي في مجالات التربية وعلم النفس، وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال اهتمامات الجمعية.وانتخب أعضاء الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، خمسة أعضاء للمجلس التنفيذي للجمعية في فرعها بمحافظة حفر الباطن وهم: الدكتور عادل بن عايد الشمري رئيساً، وعضوية كل من الدكتور بدر بن جمعان الشاعري، والدكتور شلاش الضبعان، والدكتور ذعار بن حميدان الحربي، وعويض بن مطر الهريمي.// انتهى//14:24ت م0096

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