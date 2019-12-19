السعودية اليوم / إزالة تعديات على أراض حكومية بأبها بمساحة 250 ألف متر مربع



أبها 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أزالت بلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بـ 250 ألف متر مربع بالتعاون مع لجنة التعديات وجهات حكومية أخرى.

وأبانت البلدية أن أعمال الإزالة تمت في مواقع متفرقة ، حيث تركزت التعديات على إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية ، مشيرة إلى أن الإحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين من أهم العوامل المعطلة للتنمية الشاملة بمنطقة عسير.

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13:59ت م

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