

الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن توفر عدد من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة، وترغب الوزارة بشغلها عن طريق المسابقة، وسوف يكون التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/5/1441هـ، ولمدة (3) أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم لهذه الوظائف زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني :https://www.moia.gov.sa.

// انتهى //

13:47ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تطرح عدد من الوظائف الهندسية والإدارية في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.