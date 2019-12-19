السعودية اليوم / مقتل 14 شخصًا في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية غرب التشاد



نجامينا 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واس

قُتل 14 شخصًا، فيما فُقد 13 آخرون في هجوم شنته جماعة بوكوحرام الإرهابية غرب التشاد.

وأوضح حاكم المنطقة نوكي شرف الدين في تصريح اليوم أن الهجوم وقع في منطقة محظورة داخل البلاد.

وأسفر تمرد الجماعات المسلحة المستمر منذ عقد من الزمن عن مقتل 35 ألف شخص وتشريد نحو مليونين من منازلهم في شمال شرقي نيجيريا، بينما بات أكثر من 7,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية بهذه المنطقة.

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13:40ت م

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