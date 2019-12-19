شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن بموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

- المتهم الأول نفذ العملية بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن

- صور نفسه ملثماً وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه

- المتهم الثاني تستر على الأول فى الجريمة الإرهابية وأخرى للاتجار بالسلاح

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أولى جلسات النظر في قضية إثنين من المتهمين في حادثة الطعن في حديقة الملك عبدالله في الملز لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض وأصيب خلالها رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية.

وبينت لائحة التهم للمتهم الأول، أن المتهم نفذ الهجوم الإرهابي بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن ، وذلك بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، تخطيطه ورصدة ومتابعته للفعالية مسبقاً.

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وكشفت لائحة التهم أن المتهم ينتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وحمله السلاح الأبيض جاء تنفيذاً لعملية إرهابية.

كما تبين انضمام المتهم لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واشتراكه معهم في عمليات قتاليه هناك ، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من تصوير نفسه ملثما وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه.

فيما وجهت للمتهم الثاني تستره على المتهم الأول في الهجوم الإرهابي، و علمه بمشروع تنفيذ جريمة إرهابية خطط لها المتهم الأول ولم يبلغ السلطات ، واشتراكه في توزيع علمه ورقية مزيفة داخل المملكة وأيضا تستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها.

وكان قد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه (مقيم يمني الجنسية)، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

حيث تم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل لعدم مقدرتهم على دفع تكاليفه.