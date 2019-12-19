استمرار تراجع درجات الحرارة غدًا على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا.

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كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) تشمل السواحل منها، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا على جنوب غرب المملكة ولا يستبعد تكون الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة.