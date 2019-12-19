هل يمكن تعديل جنسية العمالة بعد تقديم طلب الاستقدام؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج مساند أنه لا يمكن تغيير جنسية أو مهنة العامل بعد تقديم الطلب، لافتًا إلى أنه بعد قبول الطلب يمكن إلغاء التأشيرة وتقديم طلب جديد بجهة القدوم أو المهنة أو الجنسية المطلوبة.

وأفاد أنه إذا تم تقديم طلب الإلغاء بعد قبول الطلب بأقل من 72 ساعة سيتم الإلغاء بشكل فوري وفي حالة عدم استرداد المبلغ بشكل آلي يمكنك التواصل مع آمر لاسترداد رسوم الاستقدام من هنا.

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وكانت أسعار استقدام العمالة المنزلية سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي ‏تباينًا ما بين الارتفاع والانخفاض عن شهر أكتوبر الماضي، إذ تراجعت كلفة استقدام ‏الهندية إلى 16 ألف ريال مقابل 18 ألف ريال، والفلبينية ‏‏13900 ريال مقابل 14 ألف ريال، والسيرلانكية 14 ألف ريال ‏مقابل 18500 ريال فيما استقرت الفيتنامية بـ18 ألف ريال، ‏وارتفعت البنجلاديشية إلى 9800 ريال مقابل 7 آلاف.

‏‎‎وجاء ترتيب الجنسيات الأكثر قدوماً للمملكة وفقًا لموقع “مساند”، إذ احتلت الفلبينية القائمة بنسبة 23%، والبنجلاديشية 22%، وحلت الأوغندية ثالثًا بنسبة 11%، ثم الهندية 10%، ‏والجنسيات الأخرى 34%، ‏‎فيما كانت المهن الأكثر استقداما هي العاملة المنزلية، تلاها سائق خاص ثم عامل منزلي.

ويتيح برنامج “مساند” الذي أطلق في عام 2014؛ لعملائه ‏البالغ عدهم نحو 1200 مكتب بنهاية أغسطس الماضي التعرف ‏على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية ‏للطرفين، إذ تقدر العمالة المنزلية العاملة داخل المملكة بنهاية ‏النصف الأول من العام الجاري بـ 3.1 مليون. ‏