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تلقت عمليات الجهات الأمنية بحائل، ظهر اليوم الخميس بلاغاً عن الاشتباه بسيارة داخلها شخص يحتمل وفاته، على طريق المطار في مدينة حائل.
وبمباشرة الجهات الأمنية للموقع، تبين وجود شخص سعودي خمسيني، مقتولاً بطلقات نارية، وتم العثور على سلاح بجانبه داخل السيّارة.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لمعرفة المتسبب، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.حائل الجهات الأمنية
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 02:10 PM
"خمسيني" متوفى بطلق ناري.. الجثمان إلى المستشفى العام والجهات الأمنية تحقق
تلقت عمليات الجهات الأمنية بحائل، ظهر اليوم الخميس بلاغاً عن الاشتباه بسيارة داخلها شخص يحتمل وفاته، على طريق المطار في مدينة حائل.
وبمباشرة الجهات الأمنية للموقع، تبين وجود شخص سعودي خمسيني، مقتولاً بطلقات نارية، وتم العثور على سلاح بجانبه داخل السيّارة.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة لمعرفة المتسبب، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.
، حائل.. بلاغ اشتباه ينتهي بالعثور على مواطن مقتولاً داخل سيارة والسلاح بجواره ،
المصدر : الخليج 365
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