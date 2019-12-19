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طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.
وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وظائف
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 02:02 PM
بمختلَف فروع الوزارة بالمناطق.. والتقديم لـ3 أيام
طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.
وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.
، "الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية وإدارية ،
المصدر : الخليج 365
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