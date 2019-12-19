، مقطع صوتي.. عضو تدريس بـ"أم القرى" لطلابه: أنتم مستهترون.. الرسوب جماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمهلهم فرصة لمن يرغب في تحسين درجته بالاختبار النهائي.. والأسلوب أحدث انقساماً

"أنتم مستهترون".. بهذه العبارة تلقى 40 طالباً بإحدى الكليات بجامعة أم القرى، رسالة صوتية من عضو هيئة تدريس أحد المقررات، يؤكد فيها رسوبهم بشكل جماعي، وعدم تجاوزهم المقرر.

وحصلت "الخليج 365" على نسخة من المقطع الصوتي، وظهر فيه عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات بجامعة أم القرى، وهو يوجّه رسالة عبر قروب جمع فيه طلابه، الذين بلغ مجموعهم 40 طالباً، قال فيه: "أنتم مستهترون، ولم ينجح في المادة سوى أربع طلاب فقط من بين 40 طالباً، وكانت نتائجكم في الاختبار النهائي سيئة جداً".

وأضاف: "هناك فرصة أمامكم حتى الثلاثاء المقبل لمن يرغب في تحسين درجته، وهو تسليم واجب عبر سي دي وفلاش"، مطالباً من يرغب في ذلك بكتابة اسمه في القروب.

وانقسم الطلاب حول رسالة الدكتور إلى قسمين، قسم يرى أن الدكتور رماهم بكلمات ما ينبغي أن تصدر من عضو هيئة تدريس، فيما يرى آخرون أن الدكتور أتاح لهم الفرصة لتعديل درجاتهم، ويجب أن ينفذوا ما أمرهم به؛ لأجل ألا يحملوا المقرر إلى فصول دراسية أخرى.جامعة أم القرى عضو هيئة تدريس