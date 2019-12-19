، النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلًا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.
وبيّن "الدسيماني" أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة؛ استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي؛ للكشف عن كل المتورطين في القضية.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.
والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذّر كُلّ مَن تُسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.النيابة العامة قضايا الجرائم المعلوماتية اختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية
النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-19
صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلًا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.
وبيّن "الدسيماني" أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة؛ استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي؛ للكشف عن كل المتورطين في القضية.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.
والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذّر كُلّ مَن تُسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:50 PM
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:04 PM
قالت: إحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم
صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلًا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.
وبيّن "الدسيماني" أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة؛ استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي؛ للكشف عن كل المتورطين في القضية.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.
والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذّر كُلّ مَن تُسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.
، النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.