- 1/3
- 2/3
- 3/3
ترتبط في أذهاننا حركة الركض السريعة والرشيقة بالخيول، لكن دراسة بريطانية كشفت أن بعض أنواع من التماسيح تركض كالخيول تماماً، ولكن كم تبلغ سرعة هذه التماسيح؟
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسة أجرتها الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن، أن بعض أنواع التماسيح تركض بسرعة كالخيول، بل يستخدم بعض التماسيح طريقة "القفز" أثناء الركض.
وعن السبب الذي يدعو التماسيح للركض والقفز، يقول البروفيسور جون هاتشنسون، الذي قاد الدراسة: "إن الركض والقفز يمنح بعض التماسيح السرعة والقدرة على المناورة، في لحظات الهجوم على عدو، أو الهرب من الخطر".
وقد قام الباحثون بملاحظة ودراسة 42 تمساحاً من 15 نوعاً من التماسيح.
وتضيف نتائج الدراسة أن نوعين من التماسيح الأمريكية هي الكَيمَان والقاطور لا تركض كبقية التماسيح، ورغم ذلك تبلغ سرعة التماسيح جميعاً نحو 11 ميلاً (18 كم) في الساعة. تماسيح الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن
شاهد بعض التماسيح تركض كالخيول.. لكن كم تبلغ سرعتها؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-19
ترتبط في أذهاننا حركة الركض السريعة والرشيقة بالخيول، لكن دراسة بريطانية كشفت أن بعض أنواع من التماسيح تركض كالخيول تماماً، ولكن كم تبلغ سرعة هذه التماسيح؟
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسة أجرتها الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن، أن بعض أنواع التماسيح تركض بسرعة كالخيول، بل يستخدم بعض التماسيح طريقة "القفز" أثناء الركض.
وعن السبب الذي يدعو التماسيح للركض والقفز، يقول البروفيسور جون هاتشنسون، الذي قاد الدراسة: "إن الركض والقفز يمنح بعض التماسيح السرعة والقدرة على المناورة، في لحظات الهجوم على عدو، أو الهرب من الخطر".
وقد قام الباحثون بملاحظة ودراسة 42 تمساحاً من 15 نوعاً من التماسيح.
وتضيف نتائج الدراسة أن نوعين من التماسيح الأمريكية هي الكَيمَان والقاطور لا تركض كبقية التماسيح، ورغم ذلك تبلغ سرعة التماسيح جميعاً نحو 11 ميلاً (18 كم) في الساعة.
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
12:54 PM
في دراسة بريطانية شملت 15 نوعاً من التماسيح
ترتبط في أذهاننا حركة الركض السريعة والرشيقة بالخيول، لكن دراسة بريطانية كشفت أن بعض أنواع من التماسيح تركض كالخيول تماماً، ولكن كم تبلغ سرعة هذه التماسيح؟
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت دراسة أجرتها الكلية البيطرية الملكية بجامعة لندن، أن بعض أنواع التماسيح تركض بسرعة كالخيول، بل يستخدم بعض التماسيح طريقة "القفز" أثناء الركض.
وعن السبب الذي يدعو التماسيح للركض والقفز، يقول البروفيسور جون هاتشنسون، الذي قاد الدراسة: "إن الركض والقفز يمنح بعض التماسيح السرعة والقدرة على المناورة، في لحظات الهجوم على عدو، أو الهرب من الخطر".
وقد قام الباحثون بملاحظة ودراسة 42 تمساحاً من 15 نوعاً من التماسيح.
وتضيف نتائج الدراسة أن نوعين من التماسيح الأمريكية هي الكَيمَان والقاطور لا تركض كبقية التماسيح، ورغم ذلك تبلغ سرعة التماسيح جميعاً نحو 11 ميلاً (18 كم) في الساعة.
، شاهد بعض التماسيح تركض كالخيول.. لكن كم تبلغ سرعتها؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بعض التماسيح تركض كالخيول.. لكن كم تبلغ سرعتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.