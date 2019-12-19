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بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.
وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.المحكمة الجزائية المتخصصة حديقة الملك عبدالله موسم الرياض
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 12:50 PM
لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.
وتم عرض الدعوى على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.
، بدء محاكمة المتهمين في حادثة الطعن بـ"حديقة الملك عبدالله" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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