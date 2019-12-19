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نجح كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل "ثلاثي القطبية" لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.
وقالت "صحة نجران": بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض وتكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي على قدميه.
جدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي 1100 عملية لتثبيت الكسور، وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبة؛ لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي و13 عملية جراحية لإصلاح أربطة الكتف والأنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.مستشفى الملك خالد بنجران مفصل صناعي فريق طبي
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 12:34 PM
عانى من كسور بأعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة
نجح كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل "ثلاثي القطبية" لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.
وقالت "صحة نجران": بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض وتكللت بالنجاح واستطاع المريض المشي على قدميه.
جدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي 1100 عملية لتثبيت الكسور، وأجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير ركبة؛ لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي و13 عملية جراحية لإصلاح أربطة الكتف والأنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك.
، نجاح عملية إبدال مفصل كامل لمريض في مستشفى الملك خالد بنجران ،
المصدر : الخليج 365
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