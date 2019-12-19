السعودية | سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.03 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 مساءً, 19 ديسمبر 2019 م المناطق - واس ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار بنسبة 0.03 % إلى 1478.90 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.12 % إلى 1474.05 دولارًا أمريكيًا.

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