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نجران.. إبدال مفصل كامل لمريض بمستشفى الملك خالد 

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تمكن بفضل الله كادر طبي في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، من إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل (ثلاثي القطبية) لمريض يعاني من كسور في أعلى عنق عظمة الفخذ أفقدته القدرة على الحركة.

وأوضحت صحة نجران أنه بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة تقرر إجراء عملية استبدال مفصل صناعي كامل للحوض للمريض تكللت بالنجاح بفضل من الله وأستطاع المريض المشي على قدميه .

الجدير بالذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام الحالي عدد " 1100 عملية " لتثبيت الكسور، وأجرى قسم الطب الرياضي " 30 عملية " مناظير ركبه لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي وعدد " 13 عملية " جراحية لإصلاح أربطه الكتف و الإنكل، فيما أجرى قسم العظام وإبدال المفاصل " 15 عملية " ابدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك .

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