شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يستعرض جهود مساعدة اللاجئين مع المفوض الأممي والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مدينة جنيف، بحضور سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل.

واستعرض الربيعة جهود المملكة الإنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين والنازحين في جميع دول العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين و سبل تعزيزها، كما جرى مناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم.