شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يستعرض جهود مساعدة اللاجئين مع المفوض الأممي والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الربيعة جهود المملكة الإنسانية لرفع المعاناة عن اللاجئين والنازحين في جميع دول العالم.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين و سبل تعزيزها، كما جرى مناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يستعرض جهود مساعدة اللاجئين مع المفوض الأممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.