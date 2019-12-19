شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين من زلزال "آوموري" والان نبدء بالتفاصيل

تتابع سفارة المملكة فى اليابان، آثار الزلزال في محافظة آوموري (بقوة 5.5)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862- 0335895242

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