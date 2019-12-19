شكرا لقرائتكم خبر عن 15 متنافس في "غرفة عرعر" والتصويت ينتهي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يتنافس 15 من فئة رجال الأعمال والصناع على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر في الدورة العاشرة له عبر التصويت الإلكتروني الذي خصصته وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً.

وشهد التصويت في أول 10 ساعات أمس، بتصويت 1667 ناخباً وناخبة، فيما يتوقع أن يزيد العدد مع انتهاء فترة التصويت مساء اليوم.

وأشارت لجنة الإشراف على الانتخابات أنه سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى الموقع الإلكتروني للغرفة.