ماذا بعد عزل ترامب؟

2019-12-19

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

بات ترامب يوم الأربعاء ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله، لكن الأمور لن تقف عند هذا الحد، فما هي الإجراءات اللاحقة لذلك؟

اختيار مديري الإقالة:

يجب على رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن تستقر على فريق يُعرف باسم مديري الإقالة، من أجل رفع القضية ضد ترامب، في محاكمة أمام مجلس الشيوخ تبدأ الشهر المقبل.

المرشحون الرئيسيون هم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات، وجيري نادل، رئيس القضاء، وجوستين أماش، المستقل الذي انفصل عن الحزب الجمهوري ( حزب ترامب) فوجوده على القائمة يمنح مصداقية من الحزبين في القضية.

إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ:

من المتوقع أن يتم نقل الإقالة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في وقت قصير، ويرى الديمقراطيون أن قضية الإقالة أمر عاجل؛ من أجل منع ترامب من الضرب مرة أخرى.

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محاكمة مجلس الشيوخ:

يستضيف مجلس الشيوخ المحاكمة في يناير، ويحكم بشأن ما إذا كان سيتم إدانة ترامب وإزاحته من منصبه، كما هو منصوص عليه في الدستور، ويرأس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا، جون روبرتس.

احتمالية العزل مقابل البراءة:

هناك مجموعة من القواعد للحكم بالعزل، حيث يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أنصار ترامب من الجمهوريين لإزالته من منصبه، ما يعني 67 سيناتورًا على الأقل، لكن بالوضع في الاعتبار أن للجمهوريين 53 مقعدًا، فيرى الكثيرون أن العزل ليس من المرجح أن يحدث.

التهم الموجهة إلى ترامب:

كان مجلس النواب الأمريكي وجه اتهامين للرئيس، وهما استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، وبموجب قرار مجلس النواب، يسيطر عليه الديمقراطيون، فقد وجهت لترامب تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتًا مقابل رفض 197 صوتًا، أما عرقلة عمل الكونغرس جاءت بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتًا.

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