- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم ماذا بعد عزل ترامب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ماذا بعد عزل ترامب؟
الإجراءات اللاحقة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
بات ترامب يوم الأربعاء ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله، لكن الأمور لن تقف عند هذا الحد، فما هي الإجراءات اللاحقة لذلك؟
اختيار مديري الإقالة:
يجب على رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن تستقر على فريق يُعرف باسم مديري الإقالة، من أجل رفع القضية ضد ترامب، في محاكمة أمام مجلس الشيوخ تبدأ الشهر المقبل.
المرشحون الرئيسيون هم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات، وجيري نادل، رئيس القضاء، وجوستين أماش، المستقل الذي انفصل عن الحزب الجمهوري ( حزب ترامب) فوجوده على القائمة يمنح مصداقية من الحزبين في القضية.
إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ:
من المتوقع أن يتم نقل الإقالة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في وقت قصير، ويرى الديمقراطيون أن قضية الإقالة أمر عاجل؛ من أجل منع ترامب من الضرب مرة أخرى.
محاكمة مجلس الشيوخ:
يستضيف مجلس الشيوخ المحاكمة في يناير، ويحكم بشأن ما إذا كان سيتم إدانة ترامب وإزاحته من منصبه، كما هو منصوص عليه في الدستور، ويرأس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا، جون روبرتس.
احتمالية العزل مقابل البراءة:
هناك مجموعة من القواعد للحكم بالعزل، حيث يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أنصار ترامب من الجمهوريين لإزالته من منصبه، ما يعني 67 سيناتورًا على الأقل، لكن بالوضع في الاعتبار أن للجمهوريين 53 مقعدًا، فيرى الكثيرون أن العزل ليس من المرجح أن يحدث.
التهم الموجهة إلى ترامب:
كان مجلس النواب الأمريكي وجه اتهامين للرئيس، وهما استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، وبموجب قرار مجلس النواب، يسيطر عليه الديمقراطيون، فقد وجهت لترامب تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتًا مقابل رفض 197 صوتًا، أما عرقلة عمل الكونغرس جاءت بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا بعد عزل ترامب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.