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تدريب 94 كادراً على الفحص الاستكشافي بالقصيم
بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية
متابعات الخليج 365 - القصيم
اختتم التجمع الصحي بمنطقة القصيم ورشتي العمل التدريبية لبرنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، والذي استمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة 94 متدرباً ومتدربة يمثلون الفرق الطبية لبرنامج الفحص الاستكشافي بالمستشفيات.
وأكد التجمع الصحي بالمنطقة أن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، يهدف إلى الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية المستهدفة في الفحص، وإيجاد قاعدة بيانات للطلبة الذين تم فحصهم والتأكد من استكمال التطعيمات لطلبة الصف الأول الابتدائي وإحالة الحالات المكتشفة خلال الفحص للجهات الصحية.
كما يتم الكشف المبكر عن جملة من المشكلات الصحية، ويتضمن التقصي عن تاريخ الطالب المرضي، والتقصي عن استكمال التطعيمات، والإجراءات الوقائية المعتمدة، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن، والنحافة، وتسوس الأسنان، وحدة النظر، والاكتئاب، واضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واعوجاج السلسلة الفقرية، وفحص السمع، وصعوبات التعلم، والكشف عن التدخين.
وأشار التجمع الصحي إلى أن ورشتي العمل التدريبية تأتي استعداداً لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة الصف الأول والرابع ابتدائي لجميع مدارس التعليم في المنطقة خلال الفصل الدراسي الثاني، واستهدفت بها الفرق الطبية المنفذة لبرنامج الفحص الاستكشافي في جميع المستشفيات.
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