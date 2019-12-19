نسبة كبيرة للإقلاع عن التدخين بعد أزمة التبغ

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين إلى 700% خلال شهر، منذ بدء أزمة الدخان الجديد “العادي” في المملكة 15 نوفمبر الماضي.

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وذكر المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور، علي الوادعي، أن 1039 عيادة متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في المملكة استقبلت أعداداً كبيرة من الراغبين في الإقلاع عن التدخين من الجنسين وكافة الجنسيات، للاستفادة من العلاج المجاني، بحسب تصريح إلى “العربية.نت”.

وتفاوتت نسب الإقبال على برامج الإقلاع عن التدخين من مدينة إلى أخرى للأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي قبله، حيث جاءت نجران في المرتبة الأولى بنسبة 709% يليها حفر الباطن بنسبة 267% وحائل 176% والقصيم بنسبة 175% والرياض بنسبة 110% ثم جدة بنسبة 75%.

هذا وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن نسبة المدخنين في المملكة بلغت 12,3% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادات التدخين خلال العام الماضي 2018 ما يزيد عن 203 آلاف مدخن، استفاد معظمهم من برامج العلاج والأدوية المجانية، وبرامج خدمات العلاج السلوكي المعرفي.