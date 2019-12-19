الكهرباء توقع عقود تركيب 10 ملايين عداد ذكي

2019-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقلت السعودية للكهرباء إلى عصر جديد ومرحلة نوعية بتوقيع 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية SMP بقيمة 9.55 مليار ريال، لتركيب 10 ملايين عداد ذكي خلال عامين.

وقال رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء خالد السلطان: بتوقيعنا عقود مشروع العدادات الذكية SMP نسهم في ترجمة مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، وحرص حكومتنا الرشيدة على تقديم خدمة كهربائية بموثوقية عالية.

وأضاف أن مشروع العدادات الذكية يسهم في دعم المحتوى المحلي بنسبة 35% من العدادات ستصنع محلياً، موضحاً أن 33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات “صناعة سعودية”.

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وفي وقت سابق، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن مشروع صناعة العدادات الكهربائية الذكية محلياً وتوطين تقنياتها بدأ فكرةً وتم تشكيل فريق من عدة جهات، بالإضافة إلى الأخذ بالتجارِب العالمية، سواء في دول أوربية أو آسيوية، مع مراعاة أفضل الممارسات من حيث الخِدْمات والجودة في العداد الذكي وجودة التنفيذ.

وأضاف أن استبدال العدادات القديمة بالذكية تسهم في توفير معايير الدقة والشفافية، وتوفر قراءات لحظية بأحدث وسائل اتصال بدون تدخل العنصر البشري، وبذلك تجنب الأخطاء.

وأفاد وزير الطاقة بأن عملية اختيار الشركات المنفذة لمشروع العدادات الكهربائية الذكية وتوطين تقنياتها ستكون من خلال شركة الكهرباء السعودية، وبإشراف من هيئة تنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتابع أن وزارة الطاقة رأت في عملية تبديل العدادات أن قصر مدة التبديل هو الأفضل، مؤكداً أن العدادات الذكية ستعزز ثقة المستهلك في الفاتورة وسيكون لها أثر إيجابي.

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