، شاهد.. ضبط 36 مخالفة لاشتراطات النظافة والصحة في محال ومطاعم بالطائف ،

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ضبطت الفرق المسائية بالإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات، 36 مخالفة صحية وعدم التزام بالنظافة، وذلك خلال جولاتها الميدانية على البوفيهات ومحالّ بيع الخضر والفواكه والمخابز والمطاعم والمنشآت الغذائية.
وأوضحت وكالة الخدمات، أنها كثفت أعمالها بالجولات المسائية من خلال تخصيص فرق رقابية لمتابعة الأنشطة الغذائية والتزامها بالاشتراطات الصحية، وكانت الفرق الرقابية قد ضبطت مخالفات منها سوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى أماكن التحضير، وإذابة المجمدات بشكل غير صحي، مع استخدام أوانٍ وأدوات غير صالحة لإعداد الأطعمة والوجبات، بالإضافة إلى منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد.
وبينت أنها من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية كثفت الجولات الرقابية الصباحية والمسائية؛ بهدف إخضاع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك للرقابة المستمرة، ضمن جولات صباحية ومسائية لمراقبي الفروع البلدية والإدارات الإشرافية، ومتابعة أسواق النفع العام وإزالة المباسط العشوائية وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين.
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 11:39 AM
جولات مسائية لإدارة أسواق وكالة الخدمات وتأكيد بمتابعة إزالة المباسط والتغريمشاهد.. ضبط 36 مخالفة لاشتراطات النظافة والصحة في محال ومطاعم بالطائف
ضبطت الفرق المسائية بالإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات، 36 مخالفة صحية وعدم التزام بالنظافة، وذلك خلال جولاتها الميدانية على البوفيهات ومحالّ بيع الخضر والفواكه والمخابز والمطاعم والمنشآت الغذائية.
وأوضحت وكالة الخدمات، أنها كثفت أعمالها بالجولات المسائية من خلال تخصيص فرق رقابية لمتابعة الأنشطة الغذائية والتزامها بالاشتراطات الصحية، وكانت الفرق الرقابية قد ضبطت مخالفات منها سوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى أماكن التحضير، وإذابة المجمدات بشكل غير صحي، مع استخدام أوانٍ وأدوات غير صالحة لإعداد الأطعمة والوجبات، بالإضافة إلى منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد.
وبينت أنها من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية كثفت الجولات الرقابية الصباحية والمسائية؛ بهدف إخضاع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك للرقابة المستمرة، ضمن جولات صباحية ومسائية لمراقبي الفروع البلدية والإدارات الإشرافية، ومتابعة أسواق النفع العام وإزالة المباسط العشوائية وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين.
، شاهد.. ضبط 36 مخالفة لاشتراطات النظافة والصحة في محال ومطاعم بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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