محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، أمس، مدير الإصلاح والتأهيل بسجن المنطقة عصام بن محمد السرحاني رتبة "رائد" بعد صدور قرار ترقيته. 19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 11:38 AM Advertisements "السرحاني" إلى رتبة "رائد" بـ"سجون نجران" "السرحاني" إلى رتبة "رائد" بـ"سجون نجران" قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، أمس، مدير الإصلاح والتأهيل بسجن المنطقة عصام بن محمد السرحاني رتبة "رائد" بعد صدور قرار ترقيته. الكلمات المفتاحية ، "السرحاني" إلى رتبة "رائد" بـ"سجون نجران" ،

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