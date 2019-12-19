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ضبطت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات "وزغ" ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 11:36 AM
خلال الجولات المستمرة للبلدية لإحكام الرقابة الصحية فيما يقدم للمستهلكينمكة.. "وزغ" وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية.. والرقابة النسائية تطبق لائحة الجزاءات
ضبطت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليها لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات "وزغ" ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.
، مكة.. "وزغ" وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية.. والرقابة النسائية تطبق لائحة الجزاءات ،
المصدر : الخليج 365
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