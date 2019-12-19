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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن "تويتر" لا يمثّلنا وإن كان يمثل أحد وجوهنا؛ داعيًا لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" وفق المعايير العالمية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية أشار "العرفج" إلى أن قمة كوالالمبور "وُلدت ميتة"، وأي عمل يخص العالم الإسلامي خارج منظمة العالم الإسلامي "عبث".
كما أكد أن "تويتر" لا يمثلنا، وإن كان يمثل أحد وجوهنا، وأدعو لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" وفق المعايير العالمية.
مضيفًا: "أفضل الوزارات التي تغرّد حاليًا وزارة الخارجية وحساب وزير الثقافة، وأدعو لفصل حساب الوزارة عن حساب الوزير".
وفي فقرة "برواز" فقد سلط "العرفج" الضوء على تجربة رياضية للكابتن "علي بوخمسين"؛ متمنيًا الاحتفاء بهذه النماذج الملهمة في الإنجازات الدولية. أما في فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "صفعة على قفا مدخن" ليحذر من آفة التدخين، ويرفض الاحتيال على المستهلك السعودي، ويؤكد: الحل الوحيد هو الإقلاع.
كما أظهر البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة وهو يمشي مع الكابتن "ياسر القحطاني"، الذي أكد بدوره قائلًا: "المشي هو السلاح الوحيد اللي بقي لي".
وفي سياق متصل؛ فقد روى الفنان "عبادي الجوهر" لبرنامج "يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "تدرين وأدري بنفترق"؛ كأول تعاون له مع سمو الأمير الشاعر "عبدالرحمن بن مساعد". أحمد العرفج ياهلا بالعرفج
#بالفيديو.. "العرفج": أتمنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-19
أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن "تويتر" لا يمثّلنا وإن كان يمثل أحد وجوهنا؛ داعيًا لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" وفق المعايير العالمية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية أشار "العرفج" إلى أن قمة كوالالمبور "وُلدت ميتة"، وأي عمل يخص العالم الإسلامي خارج منظمة العالم الإسلامي "عبث".
كما أكد أن "تويتر" لا يمثلنا، وإن كان يمثل أحد وجوهنا، وأدعو لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" وفق المعايير العالمية.
مضيفًا: "أفضل الوزارات التي تغرّد حاليًا وزارة الخارجية وحساب وزير الثقافة، وأدعو لفصل حساب الوزارة عن حساب الوزير".
وفي فقرة "برواز" فقد سلط "العرفج" الضوء على تجربة رياضية للكابتن "علي بوخمسين"؛ متمنيًا الاحتفاء بهذه النماذج الملهمة في الإنجازات الدولية. أما في فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "صفعة على قفا مدخن" ليحذر من آفة التدخين، ويرفض الاحتيال على المستهلك السعودي، ويؤكد: الحل الوحيد هو الإقلاع.
كما أظهر البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة وهو يمشي مع الكابتن "ياسر القحطاني"، الذي أكد بدوره قائلًا: "المشي هو السلاح الوحيد اللي بقي لي".
وفي سياق متصل؛ فقد روى الفنان "عبادي الجوهر" لبرنامج "يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "تدرين وأدري بنفترق"؛ كأول تعاون له مع سمو الأمير الشاعر "عبدالرحمن بن مساعد".
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:29 AM
أشار إلى أن قمة كوالالمبور "وُلدت ميتة" و"عبث"
أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن "تويتر" لا يمثّلنا وإن كان يمثل أحد وجوهنا؛ داعيًا لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" وفق المعايير العالمية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
بداية أشار "العرفج" إلى أن قمة كوالالمبور "وُلدت ميتة"، وأي عمل يخص العالم الإسلامي خارج منظمة العالم الإسلامي "عبث".
كما أكد أن "تويتر" لا يمثلنا، وإن كان يمثل أحد وجوهنا، وأدعو لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" وفق المعايير العالمية.
مضيفًا: "أفضل الوزارات التي تغرّد حاليًا وزارة الخارجية وحساب وزير الثقافة، وأدعو لفصل حساب الوزارة عن حساب الوزير".
وفي فقرة "برواز" فقد سلط "العرفج" الضوء على تجربة رياضية للكابتن "علي بوخمسين"؛ متمنيًا الاحتفاء بهذه النماذج الملهمة في الإنجازات الدولية. أما في فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "صفعة على قفا مدخن" ليحذر من آفة التدخين، ويرفض الاحتيال على المستهلك السعودي، ويؤكد: الحل الوحيد هو الإقلاع.
كما أظهر البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة وهو يمشي مع الكابتن "ياسر القحطاني"، الذي أكد بدوره قائلًا: "المشي هو السلاح الوحيد اللي بقي لي".
وفي سياق متصل؛ فقد روى الفنان "عبادي الجوهر" لبرنامج "يا هلا بالعرفج" قصة أغنية "تدرين وأدري بنفترق"؛ كأول تعاون له مع سمو الأمير الشاعر "عبدالرحمن بن مساعد".
، #بالفيديو.. "العرفج": أتمنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى "تويتر" ،
المصدر : الخليج 365
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