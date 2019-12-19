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عدن - ياسمين التهامي - قال الداعية المصري ابو اسلام ان والدته كانت تتذوق بول ابيه لقياس نسبة السكرفي دمه .

وقال ابواسلامالمثير للجدل :”ان زمان كان مافيش كشف او تحليل عن امراض السكر واقسم الشيخ ابواسلام بالله ان والدته رحمة الله عليها كانت تتذوق بول ابيه لتعرف كم نسبة السكر وهل السكر عالى ام منخفض في الدم .

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بكل جرأة.. داعية إسلامي كبير يتحدث عن العلاقة الحميمية بين والده ووالدته ويكشف: أمي كانت تتذوق بول أبي (فيديو صــادم)



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وأكدابواسلام ان هذه هي الصورة الحقيقة للمرأة المسلمة ،واضاف انه عندما كان ياتي ليقبل والدته لم اكن اقبلها من يديها ولا من خديها بل كنت اقبلها من اسفل قدميها .

واضاف ابواسلام عن المركز القومي للمراة مؤكدا انه مركز الخراب ومطالبا بغلقه واتهم الشيخ ابواسلام المركز القومي للمراة بانه لاياتي الا بالخراب وهو وبالا على المراة المصرية وانه جاء ليهدم المرأة وليس لاصلاحها.