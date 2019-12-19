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عدن - ياسمين التهامي -

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رسالة موجعة من حفيد مفتي السعودية لأمير سعودي تهز المملكة



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a href="https://yemen-now.com/news5503372.html" target="_blank">وجه صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز رسالة موجعة للأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود.

وكتب بن باز في رسالته للأمير السعودي : " يا سطام آل سعود .. لماذا تكرهون هذه القمة و هدفها هو مصلحة الإسلام و المسلمين".

وأضاف بن باز : " إن كانت إيران الشيعية الرافضية داخلة في هذه القمة فإنه لا يرجى منها خير .. الشيعة الرافضة هم شرار خلق الله و من ألد أعداء الإسلام .. فهم يعتبرون أبو بكر الصديق و عمر و عثمان كفار و يعتبرون أمنا العفيفة عائشة زوجة رسول الله زانية".

وأوضح أنه بحسب علمي أن إيران مُستبعدة من هذه القمة، وإن كانت إيران معهم في هذه القمة فلا يرجى منها خير.

يأتي هذا في رده على الأمير سطام الذي وصف القمة بـ " قمة الضرار"، قائلا : " قمة الضرار فشلت وتبددت أحلام الصغار أي قمة لا تتصدرها المملكة العربية السعودية فإنها تفشل قبل أن تبدأ .. هذه هي الحقيقة"، بحسب وصفه.