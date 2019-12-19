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عدن - ياسمين التهامي - تزوج صبي في الثامنة من العمر بجنوب إفريقيا بامرأة ستينية متزوجة ولديها 5 أولاد كي يرضي أجداده.

وأفادت صحيفة “صن” البريطانية ان سانيلي ماسيليلا (8 سنوات) تزوج هيلين شابانغو (61 سنة)، وهي أم لـ5 أولاد ولديها زوج، في حفل أقيم بحضور حوالي 100 شخص.

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صبي في الثامنة يتزوج امرأة « ستينية متزوجة» في جنوب إفريقيا.. وعند ليلة الدخلة كانت الصدمة!

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وأشارت إلى ان “الزوجين” تبادلا الخواتم والقبل في الحفل بمدينة تشاواني، وقد زعم الصبي ان أجداده أمروه بالإقدام على هذه الخطوة.

ففي ليلة الدخلة، قال الصبي العريس، إنه تزوج من هذه المرأة فقط لإرضاء أجداده.

وأنفقت عائلة الصبي حوالي 3 آلاف دولار على الزفاف، لكنها أوضحت انه مجرد طقس ديني، والزواج غير ملزم إذ لم يتم توقيع أية أوراق قانونية.



وقال الصبي “أبلغت أمي أنني أريد الزواج، وأنا سعيد لأنني تزوجت هيلين، وعندما أكبر سأتزوج امرأة من عمري”.

فيما ذكرت والدة الصبي البالغة من العمر 46 سنة”طلب جد سانيلي منه أن يتزوج قبل وفاته واختار هيلين لأنه يحبها”.

وأضافت ان “بهذه الخطوة أسعدنا الأجداد، ولو لم نفعل ذلك لحصل أمر سيء في عائلتنا”.

وقالت العروس ان “هذا ما أراده الأجداد”.