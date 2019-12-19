مغردون يطالبون بالعفو عن “هكر الإحساء”: ثروة يمكن الاستفادة منها

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق على موقع «تويتر» بعنوان «#العفو_عن_هكر_الاحسا» للمطالبة بالعفو عن الطالب الذي اخترق موقع جامعة الملك فيصل، وطالبت «النيابة العامة» بسجنه 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال عقب تورطه في الاختراق وتعديل درجات 19 طالبًا إلى 199.

واعتبر المغردون أن الطالب يعتبر «ثروة» يجب الاستفادة منها وتوجيهها للطريق الصحيح بدلًا من إدخاله السجون وتدمير عائلته ومستقبله، وبعضهم أكد أن الغرامة كبيرة ومبالغ فيها. وقال حساب باسم «عبدالله»: «النية الطيبة موجودة وحرام الحكم قاسٍ جدًا ما يستاهل كل هذا»، وقال «ماجد»: «الاستفادة من علمه هو المطلب الأساسي وأخذ تعهد عدم التعدي على الوزارات والدوائر الحكومية وحماية معلوماتها»، فيما قال حساب «الشهري»: « بعد 4 سنوات راح يكون صيدًا سهلًا للدول المعادية للسعودية، بعد 4 سنوات ما راح يخرج من السجن بحبه وولائه للدولة.. كان ودي إن جامعة الملك فيصل توظفه لمعالجة الثغرات وحسم مبلغ مالي من راتبه كعقوبة لاعتدائه على جامعة حكومية بدل من دفن المواهب فالسجن».