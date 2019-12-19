“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجَين لفرد الشعر وتدعو للتخلص منهما فوراً

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، من منتجَين لفرد الشعر متداولَين في الأسواق المحلية، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد ما قد يشكّل خطورة صحية للمستهلك. وتضمّن التحذير منتجَي “RICHEE PROFESSIONAL SMOOTHING THERAPY REDUCER FLUID ARGAN E OJON 2″ البرازيلي، و”JUDY PROTEIN & SILK HAIR THERAPY SYSTEM” الأمريكي.

وتنهي صلاحية التشغيلة AR0619RC من المنتج البرازيلي بتاريخ 4 يونيو 2022، فيما تنتهي صلاحية التشغيلة GUD0206 من المنتج الأمريكي بتاريخ فبراير المقبل، والتشغيلة J181105 بتاريخ ديسمبر 2021. ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.