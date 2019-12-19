︎ :
.
أعلنت شركة “إتش إم دي غلوبال” عن إطلاق هاتفها الذكي Nokia C1 الجديد بسعر 50 يورو تقريبا.
وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي Nokia C1 الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 غيغاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، كما أنه يدعم شريحتي اتصال (SIM).
ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Go ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميغابكسل..، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر “نوكيا” تطلق هاتفها “الرخيص” بمواصفات “مقبولة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.