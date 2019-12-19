نصيحة مهمة لحماية كبار السن في الشتاء

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إهمال كبار السن وخاصة الأمهات في الشتاء، مع تدني درجات الحرارة.
وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في هذا الشتاء القارس: إذا كانت درجة الحرارة في غُرفة أُمّك أقل من 22 درجة مئوية فأنت مقصر في رعايتها!!”.
وأضاف الدكتور خالد النمر: “اضبط وسائل التدفئة لتكون حرارة الغُرفة حوالي 25 درجة مئوية”.
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