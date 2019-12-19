الكلية التقنية للبنات بالجوف تعلن فتح باب القبول

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالجوف، مساء الأربعاء، فتح باب القبول اليدوي للتسجيل بالفصل التدريبي الثاني تخصص «الوسائط المتعددة وتقنيات الويب». واشترطت الكلية على المتقدمات أن تكون سعودية الجنسية، وألا يكون قد مضى على تخرج المتقدمة من الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات، وألا يتجاوز عمر المتقدمة 30 عامًا.

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