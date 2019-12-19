سحب ممطرة وشبه انعدام في الرؤية على 10 مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة بسحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في عدة تنبيهات: إنَّ «الباحة- العقيق- المخواة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد» بمنطقة الباحة تتأثّر في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس وحتى الثامنة مساء اليوم نفسه، إلى سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، يؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أنَّ «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- النماص- بارق - بلقرن- تنومة- خميس مشيط- رجال ألمع- سراة عبيدة- ظهران الجنوب- محايل»، بمنطقة عسير، تتعرَّض هي الأخرى، بدءًا من الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس وحتى الثامنة مساء اليوم نفسه، إلى سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

الحالة ذاتها تتأثر بها «أبو عريش- أحد المسارحة- الدائر- الريث- الطوال- العارضة- العيدابي- جازان- صامطة- صبيا- ضمد- فرسان- فيفا- هروب» بمنطقة جازان، إلا أنَّها بدأت في الواحدة صباح اليوم الخميس، وتنتهي في الثامنة من مساء اليوم نفسه.

فيما تتأثر «ثار- حبونا- خباش- شرورة- نجران– يدمة» بمنطقة نجران، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة من مساء اليوم، برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

الحالة ذاتها تتأثر بها «الخرج- الرين- الزلفي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- ثادق- حريملاء- رماح- ضرما- عفيف- وادي الدواسر»، بمنطقة الرياض، إلا أنّها تبدأ في العاصمة مبكرًا، في الثامنة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء.

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وأكدت أنَّ «الوجه- أملج- تبوك– حقل»، بمنطقة تبوك، تتعرض- هي الأخرى- إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، متوقعة بدء هذه الحالة الجوية في الثامنة صباحًا لتنتهي في الثامنة مساء.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد، أن تتأثر «الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- العديد- القطيف- النعيرية- بقيق- حفر الباطن- رأس تنورة- قرية العليا»، بالمنطقة الشرقية، بأتربة مثارة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية، مؤكدة أن تلك الحالة الجوية تبدأ في الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

وأشارت إلى أنَّ الحالة ذاتها تتأثر بها «العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر» بمنطقة الحدود الشمالية، إلا أنها أكدت أنَّ الموجة التي تبدأ في الثامنة صباحًا ستنتهي في السابعة مساء.

وأوضحت «الأرصاد»، أنَّ «الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع– ينبع» بالمدينة المنورة، تتأثر هي الأخرى، بأتربة مثارة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية، تبدأ في الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

إلا أنَّ الحالة السابقة التي تؤثر– أيضًا- على «الجموم- الخرمة- العاصمة المقدسة- العرضيات- القنفذة- الليث- المويه- بحرة- تربة- جدة- خليص- رابغ– رنية»، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بمكة المكرمة، تبدأ في السابعة صباحًا وحتى السابعة من مساء اليوم.