«الغذاء والدواء» تحذّر من منتجين لفرد الشعر يتسببان في مخاطر صحية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين من منتجين لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد «Formaldehyde».
وعبر موقعها الإلكتروني، نشرت «هيئة الغذاء والدواء»، بيانًا، مساء الأربعاء، أوضحت خلاله أنها جمعت وحللت منتجات لفرد الشعر متداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة «فورمالدهيد» تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم: SFDA.CO/GSO1943:2016.
وأشارت «هيئة الغذاء والدواء»، إلى أن التعرض لنسب عالية من «فورمالدهيد»، قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم: RICHEE PROFESSIONAL SMOOTHING THERAPY REDUCER FLUID ARGAN E OJON 2 وصُنع في البرازيل برقم تشغيله AR0619RC وتاريخ صلاحية 04/06/2022.
أما المنتج الثاني فيحمل اسم JUDY PROTEIN & SILK HAIR THERAPY SYSTEM وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيله (GUD0206) وتاريخ صلاحية 02/2020 ، ورقم تشغيلهJ181105 وتاريخ صلاحية 12/2021.
ونصحت «هيئة الغذاء والدواء» المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.
وأكدت الهيئة اتخاذها الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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