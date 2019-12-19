عبر «أقدر».. خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بـ«موسم الرياض»

يُقدم «موسم الرياض» خدمات متكاملة لزواره من الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر مبادرة «أقدر» التي تُقدم الدعم والإرشاد لذوي الإعاقة، وتعريف المستفيدين من خدماتها بالفعاليات الترفيهية التي تتواجد في كل منطقة من مناطق موسم الرياض.

وأكد مدير المبادرة ماجد الجمعة، أنه من خلال هذه المبادرة تُقدّم خدمات ميدانية متنوعة، قبل وبعد الفعاليات المقامة في مناطق موسم الرياض؛ حيث تتم أولًا دراسة الفعالية من ناحية التسهيلات والتهيئة والوصول الشامل لذوي الإعاقة لتسهيل مهامهم، ثم تصنيف الفعالية وتقديم المعلومات الشاملة للمستفيدين من الخدمة، بشكل مجاني.

وتحدث الجمعة عن كادر «أقدر» الذي يصل لـ100 شخص تم تدريبهم وتهيئتهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الكامل لهم، حتى تكتمل تجربة زيارتهم لفعاليات موسم الرياض، كما تشكل نسبة مترجمي لغة الإشارة 30% من إجمالي عدد موظفي خدمة «أقدر»..

وكشف أيضًا عن أن المبادرة توفر كل الخدمات والدعم والإرشاد، والمسارات الخاصة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يتم إصدار بطاقات تعريفية للمستفيدين من أجل خدمتهم، بعد مراجعة الأوراق الرسمية، ومعرفة نوع الإعاقة، إذ توفر مكاتب «أقدر» في موسم الرياض، مواقف خاصة وكراسي متحركة وثابتة وعربات غولف، بالإضافة إلى توفير مرشد خاص للمكفوفين.