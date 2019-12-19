الاتصالات السعودية تغيّر اسمها بسوق الأسهم إلى «إس تي سي»

أعلنت شركة الاتصالات السعودية إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة لتتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي وإثراء تجربة العملاء.

ونبّهت الشركة إلى أنه تم تغيير اسم التداول للشركة باللغة العربية على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، من «الاتصالات»، إلى «إس تي سي».

وأوضحت أن هذه السمة الجديدة ستسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـstc»»، كأحد أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط.

وتم كذلك تغيير مسمى كلّ من شركة «فيفا الكويت»، وشركة «فيفا البحرين»، إلى «stc»، بشكل موحّد ومتزامن، مع إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.