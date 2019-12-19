السعودية اليوم / " تقويم الأداء الوظيفي وميثاق الأداء " ورشة عمل تدريبية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية



عرعر 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية أمس، ورش عمل في تقويم الأداء الوظيفي وميثاق الأداء لمدراء الإدارات في الفرع والمحافظات التابعة له وذلك بمقر الاجتماعات في مقر الفرع بمدينة عرعر.

وتناولت الورشة شرح لائحة وزارة الخدمة المدنية، وكيفية صياغة الأهداف والتقدير الموزون للأهداف والجدارات .

وتهدف الورشة على تهيئة الموظفين لتطبيق ميثاق لرفع مستوى العاملين في الوزارة .

// انتهى //

10:16ت م

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