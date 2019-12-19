السعودية اليوم / تنفيذ مبادرات تطوعية في مستشفى شرق جدة



جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

شارك مستشفى شرق جدة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع من خلال عدد من الفرق التطوعية والأقسام التابعة للمستشفى,حيث تم تنفيذ المبادرات التي ساهمت في رفع ثقافة الوعي الصحي لكافة شرائح المجتمع كباراً وصغاراً.

وشملت المبادرات العديد من التخصصات الطبية ومنها مبادرة ثقتي بابتسامتي، التي شارك فيها (20) متطوعاً من أطباء ومساعدي طب الأسنان، وأستفاد منها (1316) مستفيدًا، ومبادرة التعايش مع أمراض الدم والتي نظمها مركز أمراض الدم بالمستشفى، وشارك فيها (62) متطوعاً وأستفاد منها (3505) مستفيدين، كما قدم قسم الأطفال بالمستشفى خلال الفعالية أيضاً مبادرة " أم واعية وطفل سليم " بمشاركة (26) متطوعاً أستفاد منها (2000) مستفيد.

ونفذت عيادة أطفال الإيدز التخصصية مبادرة "بفحصك تحمي طفلك"، والتي شارك فيها (23) متطوعاً أستفاد منها (1150) مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ قسم الأطفال مبادرة "غذاءك دواءك ونحن معك" بمشاركة (30) متطوعاً والتي أستفاد منها (1700) مستفيد، أما قسم المختبر فكانت مشاركته في الفعالية بمبادرة "معاً للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي (سي)" ونفذها (31) متطوعاً أستفاد منها (1702) مستفيدين، وشارك قسم التثقيف الصحي في الفعاليات من خلال (24) متطوعاً، والتي أستفاد منها (325) مستفيد.

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10:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.