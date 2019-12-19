السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, اشتمل على أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبع انعدام في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 8 من مساء اليوم.

// انتهى // زتنمةو

09:34ت م

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